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27 января, 04:06

"Архитектор Майдана": Джабаров остро отреагировал на слова Нуланд об условиях снятия санкций

Джабаров выразил раздражение и удивление из-за слов Нуланд об условиях снятия санкций

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд вызвали раздражение у первого зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Речь идёт о заявлении Нуланд, что Штаты могут смягчить санкции против России при серьёзных переговорах по Украине, если "будут выведены войска и возвращены территории".


"Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского Майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий", — возмутился Джабаров в своём Telegram-канале.

По его словам, сегодняшняя ситуация напоминает ту, когда были заключены Минские соглашения. Тогда западные лидеры использовали "тягучие переговоры", чтобы усилить военный потенциал киевского режима. Джабаров считает, что основной задачей таких переговоров в США считают выиграть время для ещё большей милитаризации киевского режима и транспортировки современного наступательного оружия.

США назвали условия для смягчения антироссийских санкций

США назвали условия для смягчения антироссийских санкций

Ранее сенатор Алексей Пушков тоже прокомментировал слова Нуланд. Он заявил, что её слова никакого нового сигнала в себе не несут, а только повторяют прежнюю позицию США с другого ракурса.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Анатолий Симоненко

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