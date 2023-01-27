"Архитектор Майдана": Джабаров остро отреагировал на слова Нуланд об условиях снятия санкций

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд вызвали раздражение у первого зампреда Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Речь идёт о заявлении Нуланд, что Штаты могут смягчить санкции против России при серьёзных переговорах по Украине, если "будут выведены войска и возвращены территории".



"Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского Майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий", — возмутился Джабаров в своём Telegram-канале.

По его словам, сегодняшняя ситуация напоминает ту, когда были заключены Минские соглашения. Тогда западные лидеры использовали "тягучие переговоры", чтобы усилить военный потенциал киевского режима. Джабаров считает, что основной задачей таких переговоров в США считают выиграть время для ещё большей милитаризации киевского режима и транспортировки современного наступательного оружия.