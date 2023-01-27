Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине
Трамп: Будь я президентом, разрешил бы украинский конфликт за сутки
Экс-президент Америки Дональд Трамп заявил, что мог бы всего за сутки урегулировать конфликт на Украине, будь он сейчас всё ещё лидером США. Такой пост политик и миллиардер разместил в своей социальной сети Truth Social.
"Даже сейчас, если бы я был президентом, то смог бы договориться о конце этой ужасной войны в течение 24 часов", — написал Трамп.
А ранее Трамп заявлял, что передача танков Незалежной может спровоцировать начало ядерной войны, а потому боевые действия, по его мнению, необходимо как можно скорее завершить.
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