Президент Украины Владимир Зеленский словно сошёл с ума: хочет всё новое и новое оружие. Такое мнение читатели британского издания The Daily Mail высказали под материалом о том, что лидер Незалежной попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга поставить в Киев ракеты большой дальности и самолёты.

"Он поведёт нас всех по пути невозврата... Он сошёл с ума", — написал пользователь Bristol2023.

Duke ofilywhite категорически заявил, что "клоунам" в Киеве нужно просить мира. Lancaster George указал на то, что Запад делает из Зеленского миллиардера, а украинский лидер "смеётся над нами". Если Запад не начнёт игнорировать постоянные требования Зеленского, третья мировая война станет неизбежной, написал The Caped Crusader.

"Где заканчивается это "дай мне, дай мне, дай мне"?" — возмутился indygirl78.