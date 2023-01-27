В Совфеде назвали провалом попытку ЕС "легализовать украденное" у России

Законных оснований для ареста российских активов у ЕС нет. Как заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, попытка Европы по легализации использования данных ресурсов для восстановления Украины "позорно провалена".

"Бедные "европейские юристы" не нашли "чётких юридических оснований" для ареста российских активов, но они в ЕС арестованы без оснований, но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины", — написал сенатор в телеграм-канале.

Напомним, ранее Лайф писал, что в ЕС придумали, как легализовать кражу активов России. Речь идёт о не менее €33,8 млрд средств российского ЦБ на оплату восстановления Украины. По данным агентства Bloomberg, юристы ЕС пришли к выводу, что такое возможно, если активы не будут экспроприированы и если будет соблюдён ряд условий. Например, определение чётких дат окончания срока использования денег, концентрация на ликвидных активах и гарантии, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определённый момент.