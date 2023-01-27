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27 января, 06:02

Россиянам дали ответ на вопрос, можно ли отоспаться в выходные за всю неделю

Сомнолог Полуэктов объяснил, можно ли в выходные отоспаться за всю неделю

Многие россияне сталкиваются с недосыпом в течение рабочей недели, так как спят меньше положенной нормы. Врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов в интервью "Радио Sputnik" рассказал, получится ли в данном случае восстановить силы за два выходных.

Медик напомнил, что среднестатистическому здоровому человеку необходимо спать по семь-девять часов в сутки, однако многие этим правилом пренебрегают. По его словам, если сон будет длиться дольше указанного времени, то совершенно никаких последствий для организма не будет, в ином случае недосып придётся компенсировать. За два выходных человек не сможет восполнить этот дефицит, убеждён доктор.

"Если человек всю рабочую неделю сознательно сокращал продолжительность сна на два часа, то в субботу и воскресенье ему придётся дополнительно провести в кровати десять часов. Это не так легко сделать. Физиология не даст человеку столько проспать, поэтому он всё равно останется с нехваткой сна, что будет влиять на его здоровье", — подчеркнул сомнолог.

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Unsplash

Оксана Попова
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