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27 января, 06:37

Россияне стали всё чаще избавляться от долгов и гасить кредиты досрочно

"Известия": Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты

В России стали в два раза чаще досрочно гасить потребительские кредиты. Как выяснила газета "Известия", за прошлый год доля полного погашения подобных займов выросла до 18%.

По данным БКИ "Скоринг бюро", в 2020 и 2021 годах полное досрочное погашение составляло 9–9,5%. Однако уже в 2022-м показатель вырос до 18% и 23–26% в пиковые периоды — с марта по май. Кроме того, как рассказал гендиректор бюро Олег Лагуткин, росли показатели по автокредитам, а по ипотеке даже достигали 1,7% — а это в четыре раза выше значений за предыдущие периоды.

Как считают эксперты, всё дело в том, что заёмщики стараются как можно быстрее избавиться от долгов на фоне экономической неопределённости и нестабильности.

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Кстати, ранее Лайф писал, что в России могут ввести запрет на получение кредитов. Речь идёт о законопроекте, благодаря которому россияне смогут установить себе запрет через портал "Госуслуги" на кредиты и займы. Он уже готовится к внесению в Государственную думу.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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