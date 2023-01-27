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27 января, 07:02

Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз

Глава государства Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения взаимного признания виз с Белоруссией. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение, подписанное в Минске 19 июня 2020 года, вступит в силу через 30 дней. В соответствии с документом граждане третьих стран имеют право свободно въезжать, выезжать и пребывать в России по действующей белорусской визе и, наоборот, по российской визе посещать Белоруссию. Вместе с этим каждая сторона сохраняет право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания в своей стране.

Кроме того, режим действует и на тех, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в Белоруссии или РФ. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения взаимного признания виз с Россией в декабре 2020 года.

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kremlin.ru

Оксана Попова

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