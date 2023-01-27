Хачанов проиграл Циципасу и не вышел в финал Australian Open
Карен Хачанов не смог выйти в финал Australian Open
Обложка © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Спортсмен уступил Стефаносу Циципасу.
Матч в Мельбурне продолжался 3 часа 21 минуту и завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу грека. Теперь Циципасу предстоит сыграть с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и американцем Томми Полом.
Ранее судьбу россиянина повторил Андрей Рублёв. В четвертьфинале он крупно проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу и вылетел с Australian Open.