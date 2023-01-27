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27 января, 07:32

Путин поручил к 1 марта уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты, которая используется при налогообложении нефтяных компаний, чтобы уменьшить санкционное давление на бюджет страны.

"Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учётом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений", говорится в документе на сайте Кремля.

Путин ждёт подробный доклад по этой теме от Правительства РФ до 1 марта. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

США с союзниками решили в марте пересмотреть уровень потолка цен на нефть из России

США с союзниками решили в марте пересмотреть уровень потолка цен на нефть из России

Напомним, в конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на ограничение цен на нефть. Документ запрещает поставки энергоресурсов в страны, присоединившиеся к потолку цен.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Татьяна Миссуми

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