Путин поручил к 1 марта уточнить методику определения цен на нефть при налогообложении

Президент России Владимир Путин поручил до 1 марта уточнить методику определения цен на нефть и нефтепродукты, которая используется при налогообложении нефтяных компаний, чтобы уменьшить санкционное давление на бюджет страны.

"Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учётом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений", — говорится в документе на сайте Кремля.

Путин ждёт подробный доклад по этой теме от Правительства РФ до 1 марта. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.