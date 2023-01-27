Опросы фиксируют рост уровня доверия Путину
Опрос ФОМ: Президенту Владимиру Путину доверяет 79% россиян
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Президенту России Владимиру Путину доверяет 79% опрошенных граждан, а 80% считают, что он хорошо работает на своём посту. Таковы результаты исследования фонда "Общественное мнение", опубликованные в пятницу, 27 января.
Большинство опрошенных (79%) заявили, что "скорее доверяют" главе государства, "скорее не доверяют" — 13% респондентов, а ещё 9% затруднились с ответом на этот вопрос. Удовлетворены работой Владимира Путина оказались 80% респондентов, говорится в материалах ФОМ. Ещё 10% утверждают, что он работает "скорее плохо", а 11% затруднились с ответом.
Напомним, что предыдущий опрос ФОМ публиковался неделю назад. В нём о доверии Путину заявило 76% россиян, а о его положительной работе — 78%. Таким образом, оба показателя демонстрируют недельный рост.