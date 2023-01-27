Сенатор Клишас: Америка хочет полной капитуляции РФ в обмен на смягчение ограничений

Америка хочет полной капитуляции РФ в обмен на смягчение ограничений. Об этом сообщил глава конституционного Комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Так он прокомментировал слова замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая заявила, что Вашингтон готов ослабить санкции против России для серьёзных переговоров по Украине.

"Новость о готовности США к диалогу и смягчению санкций вышла в топ, но быстро всё стало понятно: полная капитуляция России в обмен на смягчение санкций. Новости никакой нет. Да и зачем людям, которые устроили на Украине кровавый госпереворот, а потом разожгли гражданскую войну и геноцид русского населения, вдруг менять свои позиции в разгар конфликта", — написал Клишас в телеграм-канале.

В связи с этим он призвал Россию не менять позицию по поводу денацификации и демилитаризации всей Украины. По мнению сенатора, это является гарантией мирной жизни в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, а также Европе. Клишас уверен, что чем быстрее это поймут в мире, тем лучше.