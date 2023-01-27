Шахназаров на примере Кикабидзе оценил идею вырезать "актёров-предателей" из фильмов

Советский и российский кинорежиссёр Карен Шахназаров не поддержал предложение вырезать из фильмов актёров, которые дискредитируют ВС РФ. Он заявил в беседе с kp.ru, что это может привести к расколу в обществе.

"Здесь важно не наломать дров. В любом случае устраивать охоту на ведьм — опасная история. <...> Одно дело, когда речь идёт о тех, кто сотрудничает с противником впрямую. Другое — когда актёр просто высказался. Пусть неудачно, глупо, но это его убеждения. Завтра он может их поменять. И вырезать его из фильмов? Как это?" — удивился он.

Шахназаров напомнил, что умерший в январе знаменитый советский актёр Вахтанг Кикабидзе был известен жёсткими высказываниями, в том числе о России. Однако вырезать артиста из фильма "Мимино" или запрещать комедию "Не горюй!" не нужно, так как эти картины патриотичные и посвящены дружбе народов, подчеркнул он. По мнению кинорежиссёра, не стоит также горячо клеймить тех, кто покинул Россию. Шахназаров считает, что им уделяется слишком много внимания. Так, он вспомнил про Артура Смольянинова*, который заявил, что готов воевать на стороне Украины и ему наплевать на будущее России.

"Актёров из них не так много. Смольянинов этот ужасно высказался. Мне звонят журналисты: "Прокомментируйте". Я им говорю: "Не хочу себя возвеличивать, но всё-таки кто такой Смольянинов? Зачем мне его рекламировать?", — подчеркнул Шахназаров.