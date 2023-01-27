Войска России помешали ВСУ перебросить оружие НАТО в районы боевых действий

Подразделения Вооружённых сил России нанесли массированный удар, в результате которого были сорваны перевозки ВСУ вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО", — сказал он в ходе брифинга.

Как уточнили в Минобороны РФ, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.