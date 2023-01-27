Войска России помешали ВСУ перебросить оружие НАТО в районы боевых действий
Войска России сорвали перевозки вооружений ВСУ, в том числе поставленных НАТО
Подразделения Вооружённых сил России нанесли массированный удар, в результате которого были сорваны перевозки ВСУ вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО", — сказал он в ходе брифинга.
Как уточнили в Минобороны РФ, нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ.
А ранее в российском оборонном ведомстве рассказали о наступательных действиях наших бойцов в направлении Угледара. Как уточнял официальный представитель МО РФ, военные из группировки "Восток" продолжают наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Им удалось занять новые выгодные рубежи и нанести огневое поражение подразделениям 72-й украинской механизированной бригады и 108-й бригады теробороны.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ