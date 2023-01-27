Российская армия заняла выгодные рубежи в районе Угледара

Российские военные из группировки "Восток" продолжают наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом проинформировал журналистов в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны.

По его словам, нашим военным удалось занять новые выгодные рубежи и нанести огневое поражение подразделениям 72-й украинской механизированной бригады в районе Угледара, а также 108-й бригады теробороны в районе Пречистовки и Новосёлки в ДНР.