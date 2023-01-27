Российская армия заняла выгодные рубежи в районе Угледара
В Минобороны РФ рассказали о наступательных действиях в направлении Угледара
Российские военные из группировки "Восток" продолжают наступление на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом проинформировал журналистов в пятницу Игорь Конашенков — официальный представитель Минобороны.
По его словам, нашим военным удалось занять новые выгодные рубежи и нанести огневое поражение подразделениям 72-й украинской механизированной бригады в районе Угледара, а также 108-й бригады теробороны в районе Пречистовки и Новосёлки в ДНР.
Общие потери противника за сутки на данных направлениях Конашенков оценил в 65 украинских военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась одного танка, двух боевых бронированных машин, гаубицы Д-20, трёх автомобилей и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы американского производства.
Напомним, что накануне российские войска зашли в Угледар и сумели закрепиться на его окраинах, где продолжаются бои с ВСУ. Также стало известно, что ВС РФ перерезали трассу Покровск – Угледар. По данным советника врио главы ДНР, противник перебрасывает силы к городу даже из-под Артёмовска, боясь потерпеть серьёзное тактическое поражение на этом важном направлении.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ