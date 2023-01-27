В Турции назвали возможные сроки открытия хаба для российского газа
Глава Минэнерго Турции заявил, что газовый хаб в Стамбуле может начать работу в этом году
Турция надеется, что хаб для российского газа в Стамбуле начнёт работу уже в течение этого года. Об этом заявил министр энергетики республики Фатих Донмез, напомнив, что в регионе нет подобных центров газовой торговли.
"В Южной и Юго-Восточной Европе нет никакого центра газовой торговли. Страны, с которыми мы находимся в контакте в этих регионах, поддерживают данную идею. Надеемся, что в течение года такой центр газовой торговли начнёт работать", — сказал он в беседе с телеканалом "Al Jazeera".
Ранее президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба. Стороны подтвердили настрой по реализации договорённостей.
Shutterstock