В Турции назвали возможные сроки открытия хаба для российского газа

Турция надеется, что хаб для российского газа в Стамбуле начнёт работу уже в течение этого года. Об этом заявил министр энергетики республики Фатих Донмез, напомнив, что в регионе нет подобных центров газовой торговли.

"В Южной и Юго-Восточной Европе нет никакого центра газовой торговли. Страны, с которыми мы находимся в контакте в этих регионах, поддерживают данную идею. Надеемся, что в течение года такой центр газовой торговли начнёт работать", — сказал он в беседе с телеканалом "Al Jazeera".