Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку во Внуково

ЧП случилось при приземлении вертолёта Ми-8 в столичном аэропорту Внуково. Как сообщает Mash , жёсткая посадка произошла из-за повреждения винтов.

Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. На место едут экстренные службы.

Ранее Лайф рассказывал, как вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку и столкнулся со строительным вагончиком в Магаданской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба".