"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 11:20

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку во Внуково

Mash сообщил о крушении вертолёта Ми-8 в столичном аэропорту Внуково

ЧП случилось при приземлении вертолёта Ми-8 в столичном аэропорту Внуково. Как сообщает Mash, жёсткая посадка произошла из-за повреждения винтов.

Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. На место едут экстренные службы.

Лайф узнал возможную причину крушения пассажирского самолёта Ан-2 в НАО

Лайф узнал возможную причину крушения пассажирского самолёта Ан-2 в НАО

Ранее Лайф рассказывал, как вертолёт Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил жёсткую посадку и столкнулся со строительным вагончиком в Магаданской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба".

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров