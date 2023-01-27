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27 января, 11:15

Похититель выбросил на улицу украденного из зоомагазина в Кудрово кота Ролтика

Украденного в Ленобласти кота-старожила Ролтика нашли на улице и вернули в зоомагазин

<p>В Ленинградской области нашли украденного из магазина кота Ролтика. Фото © VK / <a href="https://vk.com/kudrovochp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДТП и ЧП Кудрово | Новости</a></p>

В Ленинградской области нашли украденного из магазина кота Ролтика. Фото © VK / ДТП и ЧП Кудрово | Новости

Бело-рыжий кот по кличке Ролтик, которого неизвестный мужчина выкрал из зоомагазина в Кудрово (Ленинградская область), нашёлся на улице. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на продавцов.

"Ролтик нашёлся, он уже у нас. Попил, потом поел, потом снова попил и теперь спит", — рассказала работница областного зоомагазина.

По словам девушки, мужчина выбросил кота на одной из окрестных улиц в Кудрово. Там Ролтика и обнаружила местная жительница, которая спасла животное. Прежде чем вернуть кота в магазин, женщина отнесла его на передержку домой.

"Похоже, на улице он был недолго, потому что даже не успел испачкаться", — заметили сотрудники.

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Напомним, пару дней назад подвыпивший житель Ленобласти утащил из магазина кота-старожила Ролтика. Животное принесли в торговую точку ещё в шестимесячном возрасте, он прожил там пять лет.

Ирина Фальке

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