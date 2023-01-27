Похититель выбросил на улицу украденного из зоомагазина в Кудрово кота Ролтика

Бело-рыжий кот по кличке Ролтик, которого неизвестный мужчина выкрал из зоомагазина в Кудрово (Ленинградская область), нашёлся на улице. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на продавцов.

"Ролтик нашёлся, он уже у нас. Попил, потом поел, потом снова попил и теперь спит", — рассказала работница областного зоомагазина.

По словам девушки, мужчина выбросил кота на одной из окрестных улиц в Кудрово. Там Ролтика и обнаружила местная жительница, которая спасла животное. Прежде чем вернуть кота в магазин, женщина отнесла его на передержку домой.

"Похоже, на улице он был недолго, потому что даже не успел испачкаться", — заметили сотрудники.