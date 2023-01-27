Захарова: Поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева

Поставки немецких и американских танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что любое западное вооружение на территории Украины становится законной целью российских военных.

"Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом", — отметила Захарова на брифинге.