Захарова: Поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева
Поставки немецких и американских танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что любое западное вооружение на территории Украины становится законной целью российских военных.
"Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом", — отметила Захарова на брифинге.
Напомним, ранее "западные партнёры" объявили о выделении новой военной помощи Киеву. В частности, США приняли решение передать 31 танк M1 Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2. Правда, ждать помощи Берлина украинским войскам придётся несколько месяцев, а Вашингтон признал, что не успеет передать боевые машины к весне. В ООН уже осудили решение ряда стран Запада поставить ВСУ танки, а экс-президент США Дональд Трамп даже заявил об угрозе ядерной войны.
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