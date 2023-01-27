Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР) на территории РФ. Речь идёт о ресурсах cia.gov и fbi.gov. Об этом говорится в сервисе ведомства для проверки блокировки страниц.