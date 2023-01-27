Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федерального бюро расследований (ФБР) на территории РФ. Речь идёт о ресурсах cia.gov и fbi.gov. Об этом говорится в сервисе ведомства для проверки блокировки страниц.
"Ограничивается к сайту", — сказано в результатах поиска, при этом причина такого решения не уточняется.
Ранее Роскомнадзор подтвердил планы ограничить передачу платёжной информации в Telegram с 1 марта. Мессенджер, напомним, находится в списке иностранных.
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