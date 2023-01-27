Москвички развели влюблённых туристов на самое дорогое в их жизни фото с голубями

22-летний турист из Костромы пожаловался в полицию на самое дорогое в своей жизни фото с голубями. По его словам, на улице Никольской в Москве ему предложили сделать несколько снимков на память, а затем потребовали пять тысяч рублей.

Как пишет SHOT, парень гулял по центру столицы с возлюбленной, на Никольской две девушки с голубями предложили паре сделать памятное фото. Они согласились и дали свой телефон хозяйкам птиц, те сделали снимки и потребовали заплатить по тысяче рублей за каждый. Турист растерялся и перевёл пять тысяч на телефон.

Позже он решил, что его развели, и пошёл писать заявление в полицию.