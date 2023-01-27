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27 января, 10:56

Москвички развели влюблённых туристов на самое дорогое в их жизни фото с голубями

Турист пожаловался в полицию на вымогательство 5 тысяч рублей за фото с голубями в Москве

<p>Фото, стоившее туристу пять тысяч рублей. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48057" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото, стоившее туристу пять тысяч рублей. Обложка © SHOT

22-летний турист из Костромы пожаловался в полицию на самое дорогое в своей жизни фото с голубями. По его словам, на улице Никольской в Москве ему предложили сделать несколько снимков на память, а затем потребовали пять тысяч рублей.

Как пишет SHOT, парень гулял по центру столицы с возлюбленной, на Никольской две девушки с голубями предложили паре сделать памятное фото. Они согласились и дали свой телефон хозяйкам птиц, те сделали снимки и потребовали заплатить по тысяче рублей за каждый. Турист растерялся и перевёл пять тысяч на телефон.

Позже он решил, что его развели, и пошёл писать заявление в полицию.

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Александра Вишнякова
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