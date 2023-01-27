Москвички развели влюблённых туристов на самое дорогое в их жизни фото с голубями
Турист пожаловался в полицию на вымогательство 5 тысяч рублей за фото с голубями в Москве
Фото, стоившее туристу пять тысяч рублей. Обложка © SHOT
22-летний турист из Костромы пожаловался в полицию на самое дорогое в своей жизни фото с голубями. По его словам, на улице Никольской в Москве ему предложили сделать несколько снимков на память, а затем потребовали пять тысяч рублей.
Как пишет SHOT, парень гулял по центру столицы с возлюбленной, на Никольской две девушки с голубями предложили паре сделать памятное фото. Они согласились и дали свой телефон хозяйкам птиц, те сделали снимки и потребовали заплатить по тысяче рублей за каждый. Турист растерялся и перевёл пять тысяч на телефон.
Позже он решил, что его развели, и пошёл писать заявление в полицию.
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