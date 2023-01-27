9 пищевых привычек из советского детства, которые нас убивают

Не все пищевые привычки, привитые с детства, полезны на самом деле. Многие из них либо устарели, либо не несут никакой практической ценности для здоровья человека. Диетологи рассказали "74.ru" о новых веяниях в вопросах питания.

Первое — каша на завтрак не приносит большой пользы. Она вредна для людей с проблемами ЖКТ и нарушением углеводного обмена, страдающих от лишнего веса или диабета. Лучше с утра съесть овощной салат, творог, яйца, отметила врач-диетолог Оксана Выдря. А вот после тарелки каши уже через час снова захочется есть, да и витаминов там немного.

Второе — не нужно увлекаться белым хлебом, в нём нет пищевой ценности, но его чрезмерное потребление повышает уровень сахара и инсулина в крови, увеличивает газообразование, а также добавляет килограммов на талии, предупредила медик. По её словам, лучше покупать ржаной хлеб, но и им нельзя злоупотреблять, ведь в таких хлебобулочных изделиях много дрожжей.

"Есть с хлебом принято было на Руси потому, что выбор продуктов на территории нашей страны был невелик, а хлеб хорошо насыщал. Но сейчас хлеб (как и каша) отличается от того, который был. Сейчас хлеб делают из муки высшего сорта с различными ненужными добавками", — пояснила Выдря.

Третье — нельзя ежедневно пить минералку, сказала гастроэнтеролог Александра Яковлева. Её нужно употреблять курсами, делая перерывы, иначе можно заработать себе проблемы с желудком. Четвёртое — не нужно морить себя голодом после 18 часов. Это правило приводит к периодическим срывам и перееданию днём, ведь организм будет стараться "отъесться" впрок, уточнила доктор.

Пятое — не переедайте перед сном, достаточно выпить стакан кефира или йогурта. Шестое — много сырых овощей не всегда хорошо, напомнила Яковлева. При болезнях ЖКТ не стоит есть грубую клетчатку с нерастворимыми волокнами. Она содержится в бобовых, в ряде круп, корнеплодах, листьях и стеблях овощей. Седьмое — не следует "заедать" плохое настроение. Если есть проблемы с нервами, лучше посетить специалиста.

Восьмое — нет смысла выпивать по два литра воды в день, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Вероника Черанева. По её словам, лучше ориентироваться на потребности собственного организма. Если чувство жажды притуплено, то тут нужна помощь врача. И девятое — не нужно запрещать себе "вредную" еду, лучше установить себе меру её потребления в разумных пределах.