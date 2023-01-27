Meta исключила нацбатальон "Азов" из списка опасных организаций

"Это изменение позволит членам полка "Азов" создавать учётные записи в Facebook*** и Instagram*** и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правил компании в отношении контента. Этот шаг также позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать "Азов", говорится в заявлении компании", — говорится в сообщении компании.