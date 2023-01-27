Meta исключила нацбатальон "Азов" из списка опасных организаций
Американская компания Meta* исключила террористическую группировку "Азов"** из списка опасных лиц и организаций, составленного медиа-гигантом. Теперь члены нацбатальона смогут создавать учётные записи на площадках корпорации, передаёт Bloomberg.
"Это изменение позволит членам полка "Азов" создавать учётные записи в Facebook*** и Instagram*** и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правил компании в отношении контента. Этот шаг также позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать "Азов", говорится в заявлении компании", — говорится в сообщении компании.
А вчера компания Meta сообщила, что восстановила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Instagram и Facebook. Страницы американского политика, и правда, стали доступны, их можно открыть, посмотреть опубликованные посты и даже подписаться на новые.
* Корпорация, признанная экстремистской в РФ
** Запрещённая в России террористическая организация
*** Заблокированы в России, принадлежат компании Meta.
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