Песков рассказал о героизме награждённого Путиным бойца ЧВК "Вагнер"
Песков заявил о героизме бойца ЧВК "Вагнер" Айка Гаспаряна, награждённого Путиным
Военнослужащий ЧВК "Вагнер" Айк Гаспарян был награждён президентом РФ Владимиром Путиным за проявленный героизм. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", — отметил он.
Лайф напоминает, что в декабре прошлого года Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество во время спецоперации на Украине. Так, президент вручил звезду Героя РФ гвардии ефрейтору Тимофею Матвееву.
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