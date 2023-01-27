Песков рассказал о героизме награждённого Путиным бойца ЧВК "Вагнер"

Военнослужащий ЧВК "Вагнер" Айк Гаспарян был награждён президентом РФ Владимиром Путиным за проявленный героизм. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", — отметил он.