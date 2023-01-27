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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 10:35
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Песков рассказал о героизме награждённого Путиным бойца ЧВК "Вагнер"

Песков заявил о героизме бойца ЧВК "Вагнер" Айка Гаспаряна, награждённого Путиным

Военнослужащий ЧВК "Вагнер" Айк Гаспарян был награждён президентом РФ Владимиром Путиным за проявленный героизм. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", — отметил он.

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Лайф напоминает, что в декабре прошлого года Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество во время спецоперации на Украине. Так, президент вручил звезду Героя РФ гвардии ефрейтору Тимофею Матвееву.

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Getty Images / Sefa Karacan

Никита Осипов
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