Песков: США много лет демонизируют ЧВК "Вагнер"

США демонизируют ЧВК "Вагнер" уже много лет, однако обвинения Вашингтона в сторону компании носят голословный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы же с вами не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали", — отметил представитель Кремля.