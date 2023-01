Песков: США много лет демонизируют ЧВК "Вагнер"

Напомним, накануне власти США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против связанных с ней лиц и организаций. В частности, ограничения коснулись российской компании Terra Tech, китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют "Вагнеру" спутниковые снимки. Также в заявлении идёт речь о центральноафриканской охранной компании Sewa Security Services и российском Союзе офицеров за международную безопасность.