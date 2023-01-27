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27 января, 09:23

Песков: США много лет демонизируют ЧВК "Вагнер"

США демонизируют ЧВК "Вагнер" уже много лет, однако обвинения Вашингтона в сторону компании носят голословный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы же с вами не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК "Вагнер" из Вашингтона. Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали", отметил представитель Кремля.

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Напомним, накануне власти США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против связанных с ней лиц и организаций. В частности, ограничения коснулись российской компании Terra Tech, китайской Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют "Вагнеру" спутниковые снимки. Также в заявлении идёт речь о центральноафриканской охранной компании Sewa Security Services и российском Союзе офицеров за международную безопасность.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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