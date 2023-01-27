Новые регионы России перейдут на московское время

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вскоре перейдут на московское время. Об этом информирует в пятницу официальный Telegram-канал Минпромторга.

В ведомстве отметили, что таким образом продолжается "поэтапная синхронизация законодательства России" после принятия в её состав четырёх новых регионов. К слову, в соседствующих с ними Ростовской и Воронежской областях тоже живут по московскому времени.