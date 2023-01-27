Новые регионы России перейдут на московское время
Минпромторг: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут жить по московскому времени
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вскоре перейдут на московское время. Об этом информирует в пятницу официальный Telegram-канал Минпромторга.
В ведомстве отметили, что таким образом продолжается "поэтапная синхронизация законодательства России" после принятия в её состав четырёх новых регионов. К слову, в соседствующих с ними Ростовской и Воронежской областях тоже живут по московскому времени.
"В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время", — сказано в сообщении.
Напомним, что президент Владимир Путин ранее призывал дать жителям новых регионов почувствовать преимущества от жизни в России. Российский лидер отмечал, что новые субъекты нужно интегрировать в том числе в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Лайф уже сообщал, что жители новых регионов России смогут трудоустроиться без документов о стаже и образовании, если они были потеряны или утрачены без возможности быстрого восстановления.