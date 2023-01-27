VK открыла бесплатный доступ к образовательной программе по пяти креативным направлениям

Компания VK открыла бесплатный доступ к образовательной программе по креативным специальностям. Речь идёт о пяти направлениях — музыка, дизайн, медиаискусство, создание клипов и разработка сценариев для скетчей. Каждый трек включает в себя лекции, мастер-классы и интенсивы.

Пользователи смогут также воспользоваться дополнительными материалами и решить практические задачи. Продолжительность каждого образовательного трека — 40 часов. Всё будет выложено на креативной платформе "Простор" — это проект "VK Образования", запущенный осенью 2022 года.

Так, на интенсиве по разработке сценариев для скетчей участники освоят основы сценарного мастерства, а также узнают, как выстраивать историю и работать с юмористическим материалом.

"Слушатели курса, посвящённого музыке, после завершения обучения смогут применять музыкальную теорию на практике, писать тексты, которые хочется слушать, эффективно взаимодействовать с продюсерами и артистами и создавать качественные треки даже в домашней студии", — сказано в сообщении VK.

Будущие клипмейкеры научатся работать со светом и операторской аппаратурой, а также создавать качественные тритменты, выстраивать кадр и продюсировать крупные проекты. А на интенсиве для дизайнеров расскажут, как собирать мудборды и сформировать авторский стиль. Программа о медиаискусстве, в свою очередь, будет полезна художникам, которые хотят создавать концептуальные работы и начать творить в новых жанрах. Примечательно, что пользователи смогут напрямую задать вопросы специалистам VK и креативной индустрии.