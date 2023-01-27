Глава ЦИК Памфилова в ответ на санкции Японии заявила, что у неё нет зарубежных активов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что у неё нет и не было зарубежных активов, в частности в Японии. Так она прокомментировала РИА "Новости" попадание в санкционный список Токио, уточнив, что не посещала Японию и не планирует это делать.

"Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию. Все эти санкционные потуги со стороны коалиции антирусских стран и их лакеев напоминают мне тараканьи бега — от света во тьму. Участь их незавидна, но жалости не испытываю", — отметила глава ЦИК.