Русские?: На Марсе обнаружили "морду медведя"

Полёт на Марс — давняя и пока недостижимая мечта всего человечества. Но чтобы совершить это путешествие, человечеству требуется так много всего: сверхтяжёлая ракета, космический корабль, в котором астронавты смогут продержаться более года, специальные скафандры, спускаемый модуль и отработанная возможность сборки космических кораблей на орбите. Есть и другие подводные камни: учёные установили, что из-за радиации полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на два с половиной года. Лайф разобрался, почему так происходит и получится ли у человечества достигнуть Красной планеты.