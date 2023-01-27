Русские?: На Марсе обнаружили "морду медведя"
Спутник NASA сфотографировал поверхность Марса, напоминающую морду медведя
Разведывательный спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал на поверхности планеты рельеф, напоминающий морду медведя. Холм с V-образной структурой обрушения похож на нос, два кратера образуют "глаза", а круговой вид излома формирует "голову". Об этом рассказали в Университете Аризоны.
Снимок сделали 12 декабря камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO. Скорее всего, диаметр "морды медведя" достигает двух километров.
На находку отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она задалась вопросом: "Русские?"
Полёт на Марс — давняя и пока недостижимая мечта всего человечества. Но чтобы совершить это путешествие, человечеству требуется так много всего: сверхтяжёлая ракета, космический корабль, в котором астронавты смогут продержаться более года, специальные скафандры, спускаемый модуль и отработанная возможность сборки космических кораблей на орбите. Есть и другие подводные камни: учёные установили, что из-за радиации полёт на Марс сократит жизнь космонавтов на два с половиной года. Лайф разобрался, почему так происходит и получится ли у человечества достигнуть Красной планеты.