"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 08:55

Турчак привёз "буханки", коптеры и тепловизоры бойцам ВС РФ на Кременском направлении

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак привёз необходимое оборудование на самый сложный участок фронта. Подразделения ВДВ, воюющие на Кременском направлении, получили автотранспорт, коптеры и тепловизоры.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак передал на фронт машины, коптеры и тепловизоры. Видео © t.me / Андрей Турчак Z

"Вместе с моим товарищем, депутатом ГД Зурабом Макиевым, заехали в одно из подразделений ВДВ на этом направлении. Это далеко не первая наша встреча. И точно не последняя", написал Турчак в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что именно на Кременском направлении бойцам ВС РФ нужна особенная поддержка. По словам Турчака, украинская армия постоянно пытается прорвать линию обороны, но "наши воины-десантники не только успешно отражают атаки, но и продвигаются вперёд, выбивая противника из хорошо эшелонированных опорных пунктов". Поэтому привезённое оборудование поможет российским военным ещё успешнее справляться с поставленными задачами.

Майданов назвал достойным решение Преснякова передать гонорар с концертов бойцам СВО

Майданов назвал достойным решение Преснякова передать гонорар с концертов бойцам СВО

Ранее сообщалось, что жители и военнослужащие из республик Донбасса получили более 130 тонн гуманитарной помощи через центр "Наследие". Это в том числе продукты, лекарства, тёплая одежда. Кроме того, организация в зону специальной военной операции отправила 13 квадрокоптеров, смартфонов и обвесов к ним.

Обложка ©

t.me / Андрей Турчак Z

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров