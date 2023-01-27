Турчак привёз "буханки", коптеры и тепловизоры бойцам ВС РФ на Кременском направлении

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак привёз необходимое оборудование на самый сложный участок фронта. Подразделения ВДВ, воюющие на Кременском направлении, получили автотранспорт, коптеры и тепловизоры.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак передал на фронт машины, коптеры и тепловизоры. Видео © t.me / Андрей Турчак Z

"Вместе с моим товарищем, депутатом ГД Зурабом Макиевым, заехали в одно из подразделений ВДВ на этом направлении. Это далеко не первая наша встреча. И точно не последняя", — написал Турчак в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что именно на Кременском направлении бойцам ВС РФ нужна особенная поддержка. По словам Турчака, украинская армия постоянно пытается прорвать линию обороны, но "наши воины-десантники не только успешно отражают атаки, но и продвигаются вперёд, выбивая противника из хорошо эшелонированных опорных пунктов". Поэтому привезённое оборудование поможет российским военным ещё успешнее справляться с поставленными задачами.