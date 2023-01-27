В ФТС проходят обыски после задержания высокопоставленного таможенника
ТАСС: В ФТС проходят обыски по делу задержанного главы IT-управления Васильева
Дмитрий Васильев. Фото © customs.gov.ru
В здании Федеральной таможенной службы России проходят обыски по делу задержанного начальника центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следствия", — заявил собеседник.
Напомним, ранее СМИ узнали, что в Москве задержан начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Он проходит по делу о взяточничестве и хищении в рамках государственных подрядов.