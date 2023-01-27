В ФТС проходят обыски после задержания высокопоставленного таможенника

В здании Федеральной таможенной службы России проходят обыски по делу задержанного начальника центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следствия", — заявил собеседник.