"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 08:48

В ФТС проходят обыски после задержания высокопоставленного таможенника

ТАСС: В ФТС проходят обыски по делу задержанного главы IT-управления Васильева

<p>Дмитрий Васильев. Фото © <a href="https://cittu.customs.gov.ru/about" target="_blank" rel="noopener noreferrer">customs.gov.ru</a></p>

Дмитрий Васильев. Фото © customs.gov.ru

В здании Федеральной таможенной службы России проходят обыски по делу задержанного начальника центрального информационно-технического таможенного управления Дмитрия Васильева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС. Изымается документация, представляющая интерес для следствия", — заявил собеседник.

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года тюрьмы по делу о взятке

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк получил 16,5 года тюрьмы по делу о взятке

Напомним, ранее СМИ узнали, что в Москве задержан начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев. Он проходит по делу о взяточничестве и хищении в рамках государственных подрядов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • фтс
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров