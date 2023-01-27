Онколог рассказал, как выявить рак груди на ранней стадии и увеличить шансы на успех

Рак молочной железы — очень распространённая злокачественная опухоль. Во всём мире регистрируется более двух миллионов новых случаев в год. Сегодня медицина достигла большого прогресса в лечении этого вида рака и может помочь даже тем пациенткам, которые ещё 20 лет назад считались бы безнадёжными. Тем не менее чем раньше болезнь будет обнаружена, тем выше шансы на успех. Как не упустить момент, читателям Лайфа рассказал профессор, заместитель директора Института онкологии "Европейского медицинского центра" (ЕМС) Евгений Либсон.

По словам эксперта, до 70-х годов прошлого века, по сути, единственным методом диагностики было прощупывание, но таким образом можно было определить только большие опухоли. Маленькое образование на начальных этапах найти таким способом невозможно, и это была огромная проблема: заболевание находили поздно, а прогноз в большинстве случаев был неблагоприятным. Но затем, с середины 70-х, для скрининга начали использовать маммографию, которая в те времена казалась чудом, потому что можно было увидеть опухоли, которые нельзя было нащупать. С тех пор маммография стала своего рода "золотым стандартом".

"Сейчас усовершенствовались и методы диагностики, и способы лечения рака молочной железы. Неизменным осталось только одно: онкологические заболевания на начальных стадиях, когда они лучше всего поддаются лечению, протекают бессимптомно. Поэтому, если вы обнаруживаете у себя симптомы, это значит, что болезнь уже запущена. Тем не менее к врачу обратиться надо немедленно", — объясняет собеседник Лайфа.

Выраженными симптомами рака молочной железы являются:

— кровотечение из сосков;

— покраснения и припухлости, которые не связаны с травмами;

— нащупывание твёрдого тела в тканях молочной железы;

— изменение цвета кожи вокруг соска.

"Есть повод насторожиться, если у близких родственников по женской линии — мать, бабушка, родная сестра — был этот тип рака или рак яичников в молодом возрасте до 45 лет. Чаще всего такой вид злокачественной опухоли является наследственным", — указал профессор.