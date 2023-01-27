Россиянам объяснили, почему нельзя чистить кастрюли простым советским корвалолом

Нельзя чистить кастрюли корвалолом, так как препарат может оказать токсическое действие на элементы посуды, что скажется на здоровье человека. Об этом заявила РИА "Новости" начальник отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

"Для чистки кухонного инвентаря и посуды в торговле имеются специализированные чистящие и моющие средства, на которые оформлены СГР (свидетельства о государственной регистрации). Использовать для этих целей лекарственные средства нецелесообразно", — добавила она.

В Сети распространяется информация о том, что нагар и накипь якобы отлично удаляет корвалол, но никаких научных доказательств тому нет, предупредила эксперт. Она подчеркнула, что лекарства следует применять только по прямому назначению, согласно инструкции, а действие корвалола на поверхность посуды не изучалось и может оказаться очень токсичным для человека.