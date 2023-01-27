Затолкали в авто с молдавскими номерами: Похищение девушки насильниками на МКАД попало на видео

В Москве 22-летняя девушка обратилась в полицию, заявив, что трое неизвестных похитили её на авто, вывезли в лес и изнасиловали. В распоряжении телеграм-канала SHOT оказалось видео с моментом похищения.

Похищение девушки на МКАД. Видео © SHOT

Девушка, которая приехала в Москву из Нижегородской области, рассказала правоохранителям, что поздно вечером ждала такси на остановке на МКАД в Северном Тушине, когда к ней внезапно подъехал "мерседес" с молдавскими номерами. По словам пострадавшей, неизвестные, угрожая расправой, затолкали её в машину, увезли в лесополосу, там надругались, а затем просто выкинули из авто и уехали.

Сейчас предполагаемых насильников ищут.