В Сети появилось видео нападения на Посольство Азербайджана в Иране
Момент нападения на Посольство Азербайджана в Тегеране сняли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, которые утекли в Сеть, преступник успел что-то крикнуть, прежде чем начать пальбу. Трое сотрудников учреждения, отреагировав на шум, бросились к входу, но вскоре с первыми выстрелами были вынуждены искать убежище.
Нападение на посольство сняли камеры наблюдения. Видео © Twitter
Предположительно, охранник посольства вступил со стрелком в схватку. Он сумел заломить ему руки. На этом моменте видео прерывается.
Напомним, что утром в пятницу неизвестный с автоматом напал на Посольство Азербайджана в Тегеране, прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег. Российский МИД осудил инцидент с нападением на посольство и выразил поддержку азербайджанским коллегам.
Twitter / sheqsheqat