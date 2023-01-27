В Сети появилось видео нападения на Посольство Азербайджана в Иране

Момент нападения на Посольство Азербайджана в Тегеране сняли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, которые утекли в Сеть, преступник успел что-то крикнуть, прежде чем начать пальбу. Трое сотрудников учреждения, отреагировав на шум, бросились к входу, но вскоре с первыми выстрелами были вынуждены искать убежище.