В Ростехе заявили, что расчёты за экспорт российского оружия происходят в нацвалютах
Глава Ростеха Чемезов: Большинство договоров по экспорту оружия заключено в нацвалютах
Почти все контракты на экспорт российского оружия заключены в национальных валютах. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
"Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчёты с нашими партнёрами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия. К настоящему времени доля таких договорённостей близка к ста процентам", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что Центральный Банк России запустил новый постоянный инструмент по предоставлению юаней — сделки своп по продаже валюты за рубли. Ежедневный лимит по пользованию составит десять миллиардов юаней. При необходимости регулятор сможет его корректировать.
ТАСС / Максим Стулов