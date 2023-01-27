В Ростехе заявили, что расчёты за экспорт российского оружия происходят в нацвалютах

Почти все контракты на экспорт российского оружия заключены в национальных валютах. Об этом заявил в интервью РИА "Новости" гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Мы уже неоднократно заявляли о переходе на расчёты с нашими партнёрами в национальных валютах. Это были своевременные и, как показывает сегодняшняя обстановка, оправданные действия. К настоящему времени доля таких договорённостей близка к ста процентам", — пояснил он.