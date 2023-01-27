Напавший на Посольство Азербайджана в Тегеране после задержания объяснил мотивы

В Тегеране задержали злоумышленника, который напал на Посольство Азербайджана. Об этом пишет Tasnim News Agency со ссылкой на начальника полиции.

"Напавший сегодня утром на посольство Азербайджанской Республики задержан", — сообщил командующий Тегеранской полицией генерал Хоссейн Рахими.

По его данным, мужчина вошёл в посольство со своими двумя детьми, а на допросе в качестве мотива назвал личные и семейные проблемы.