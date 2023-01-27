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27 января, 08:22

Напавший на Посольство Азербайджана в Тегеране после задержания объяснил мотивы

Напавший на Посольство Азербайджана в Тегеране задержан

В Тегеране задержали злоумышленника, который напал на Посольство Азербайджана. Об этом пишет Tasnim News Agency со ссылкой на начальника полиции.

"Напавший сегодня утром на посольство Азербайджанской Республики задержан", — сообщил командующий Тегеранской полицией генерал Хоссейн Рахими.

По его данным, мужчина вошёл в посольство со своими двумя детьми, а на допросе в качестве мотива назвал личные и семейные проблемы.

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Как уже писал Лайф, трагедия произошла сегодня в Тегеране в 7:30 утра по московскому времени. Вооружившись автоматом Калашникова, преступник прорвался через охранный пост и убил начальника охранной службы, а также ранил двух его коллег.

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Twitter/sheqsheqat

Николь Вербер

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