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27 января, 08:19

В Алтайском крае мужчина из мести сжёг дом возлюбленной, убив трёх человек

Житель Алтайского края поджёг дом с людьми, трое погибли

<p>Дом, в котором заживо сгорели три человека. Обложка © <a href="https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1761321/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Алтайскому краю</a></p>

Дом, в котором заживо сгорели три человека. Обложка © СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Алтайском крае мужчина поджёг дом, в котором в это время находились люди. В итоге три человека погибли, сообщили в СУ СК России по региону.

  • Последствия пожара. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
    Последствия пожара. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
  • Последствия пожара. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
    Последствия пожара. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
  • Дом, в котором заживо сгорели три человека. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
    Дом, в котором заживо сгорели три человека. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
  • Дом, в котором заживо сгорели три человека. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
    Дом, в котором заживо сгорели три человека. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
  • Дом, в котором заживо сгорели три человека. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю
    Дом, в котором заживо сгорели три человека. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Последствия пожара. Фото © СУ СК РФ по Алтайскому краю

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Всё произошло вчера в городе Рубцовске. Загорелся один из домов, прибывшие пожарные начали тушить возгорание, а по итогу обнаружили труп 34-летнего мужчины и тела женщин в возрасте 36 и 64 лет. Как выяснили специалисты, причиной пожара стал поджог, а совершил его 34-летний сожитель хозяйки, который ранее уже был судим.

По версии следствия, вечером 26 января у пары произошёл конфликт. Мужчина на эмоциях схватил легковоспламеняющуюся жидкость, облил веранду и убежал. Обнаружив огонь, хозяйка попыталась спасти домочадцев: первыми вывела двух детей и вернулась в помещение за матерью и знакомым. Однако из-за распространения огня им покинуть дом уже не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом). Теперь поджигателю грозит серьёзное наказание.

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А ранее Лайф рассказывал историю поджога из подмосковной деревни Голубое, где в подъезде многоэтажки подожгли информационный стенд. К удивлению, поджигателями стали не подростки, а психотерапевт с 30-летним стажем. Причём нашли её быстро — вычислили по камерам видеонаблюдения.

Николь Вербер

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