В Алтайском крае мужчина из мести сжёг дом возлюбленной, убив трёх человек

В Алтайском крае мужчина поджёг дом, в котором в это время находились люди. В итоге три человека погибли, сообщили в СУ СК России по региону.











Всё произошло вчера в городе Рубцовске. Загорелся один из домов, прибывшие пожарные начали тушить возгорание, а по итогу обнаружили труп 34-летнего мужчины и тела женщин в возрасте 36 и 64 лет. Как выяснили специалисты, причиной пожара стал поджог, а совершил его 34-летний сожитель хозяйки, который ранее уже был судим.

По версии следствия, вечером 26 января у пары произошёл конфликт. Мужчина на эмоциях схватил легковоспламеняющуюся жидкость, облил веранду и убежал. Обнаружив огонь, хозяйка попыталась спасти домочадцев: первыми вывела двух детей и вернулась в помещение за матерью и знакомым. Однако из-за распространения огня им покинуть дом уже не удалось.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом). Теперь поджигателю грозит серьёзное наказание.