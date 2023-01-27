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27 января, 08:29

Главную ёлку страны убрали с Соборной площади

Кремлёвскую новогоднюю ёлку демонтировали с Соборной площади

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

С Соборной площади Кремля демонтировали и вывезли новогоднюю ёлку. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

"Ёлка демонтирована, её древесина будет отправлена на переработку", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

Примечательно, что этому дереву 95 лет, его высота — 27 метров, а диаметр ствола составляет 56 сантиметров. Новогоднюю красавицу нашли в лесу под Волоколамском. Из семян шишек теперь хотят вырастить сеянцы, чтобы высадить их на месте спиленной ели. А из древесины мастера изготовят сувениры.

Россиянам рассказали, как выбросить ёлку и не нарваться на штраф

Россиянам рассказали, как выбросить ёлку и не нарваться на штраф

Ранее психолог Ивкова заявила, что вовремя неубранная ёлка может помешать рабочим задачам. Эксперт подчеркнула, что с этим делом лучше не затягивать.

Никита Осипов
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