Главную ёлку страны убрали с Соборной площади

С Соборной площади Кремля демонтировали и вывезли новогоднюю ёлку. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.

"Ёлка демонтирована, её древесина будет отправлена на переработку", — рассказала она в беседе с РИА "Новости".

Примечательно, что этому дереву 95 лет, его высота — 27 метров, а диаметр ствола составляет 56 сантиметров. Новогоднюю красавицу нашли в лесу под Волоколамском. Из семян шишек теперь хотят вырастить сеянцы, чтобы высадить их на месте спиленной ели. А из древесины мастера изготовят сувениры.