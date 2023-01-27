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27 января, 08:38

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,5% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (этот показатель вырос за неделю). Вырос и уровень одобрения деятельности главы государства — до 75,5%.

Работу Правительства РФ одобряют 51,3% респондентов, а премьера Михаила Мишустина — 53,3%.

Опросы фиксируют рост уровня доверия Путину

Опросы фиксируют рост уровня доверия Путину

Предыдущее исследование ВЦИОМа, опубликованное неделю назад, показало, что президенту России Владимиру Путину доверяет 78,1% граждан страны. То есть показатель за текущую неделю повысился на 0,4 процентных пункта.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова

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