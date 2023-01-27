В Норвегии назвали позором отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований

Глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен прокомментировала возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры. По её словам, их отстранение от соревнований — настоящий позор.

Как пишет NRK, на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Якобсен высказалась за их возвращение и подчеркнула, что представителей двух стран не стоит отстранять исходя из их национальности. Однако в интервью VG она призналась, что из-за этого подверглась оскорблениям в соцсетях.

По её словам, возможность российских и белорусских спортсменов снова участвовать в международных спортивных состязаниях обсуждалась с точки зрения ценностей. При этом существуют многие вопросы по поводу того, как это будет сделано на практике, а также какими могут быть последствия. Как отметила Якобсен, в первую очередь стоит выяснить, нужно ли отстаивать ценности, чтобы спорт был нейтральной ареной. Вместе с тем она уточнила, что в норвежском комитете спортсменов никакое решение не принималось.

"Но у нас есть желание, чтобы спортивное движение попыталось выполнить свою миссию. Это проблематично, если мы исключаем кого-то только на основании его паспорта. Это позор, даже ООН так говорит. Это нарушение прав человека", — заявила Якобсен.