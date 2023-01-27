Назван топ-5 продуктов, которые нельзя есть каждый день (да, даже чуть-чуть)

Обычно врачи выступают за сбалансированное и разнообразное питание, разрешая пациентам включать в меню "всего понемножку". Но есть ряд продуктов, которые нельзя употреблять ежедневно, даже если порция будет небольшой. Что исключаем из меню, читателям Лайфа подсказала диетолог Людмила Микитюк.

Тунец

Здоровое питание непременно должно включать рыбу и морепродукты, ведь в дарах моря оптимальное соотношение белка и ненасыщенных жирных кислот. Тем не менее употреблять тунец ежедневно нельзя. Эта рыба способна накапливать ртуть, поэтому её стоит употреблять не чаще двух раз в неделю. А женщинам во время беременности и кормления грудью собеседница Лайфа и вовсе рекомендует исключить тунец из рациона.

Красное мясо

Диетологи подтверждают: красное мясо очень полезно, положительно влияет на мышцы, кости и суставы и является основным источником белка — главного строительного материала организма. Вот только есть его можно не чаще трёх раз в неделю. По словам Людмилы Микитюк, для переваривания такого мяса организму потребуется не меньше шести часов, а это большая нагрузка. Хотя бы пару раз в неделю надо заменять говядину, баранину и свинину на птицу или морепродукты.

Апельсины и апельсиновый сок

По содержанию полезных веществ, в том числе витамина С, апельсины занимают почётное первое место среди цитрусовых собратьев. Но и их нельзя считать совершенно безопасными фруктами, поскольку апельсины тоже таят в себе ряд неприятных особенностей, говорит наш эксперт.

"Во-первых, апельсины относятся к продуктам с высокой степенью аллергенности. Во-вторых, за счёт своего особенного вкуса апельсины способны повышать кислотность желудочного сока. Это серьёзный повод отказаться от фрукта людям с гастритом, язвой, проблемами с кишечником и хроническими заболеваниями пищеварительной системы", — объясняет диетолог Микитюк.

Кроме того, апельсины повышают не только кислотность желудочного сока, но и слюны, что чревато заболеваниями зубов и дёсен, а также особенно вредит эмали. Кроме того, цитрусовые содержат очень мало клетчатки и очень много сахара, а значит, вредны для фигуры.

Капуста

Такие богатые антиоксидантами и полезными нутриентами овощи, как цветная капуста и брокколи, должны присутствовать в рационе, однако научно доказан тот факт, что чрезмерное употребление крестоцветных может стать причиной гипотиреоза — дефицита гормонов щитовидной железы.

Картофель

Этот овощ считается одним из самых популярных среди всех, но для фигуры картофель вреден практически в любом виде. Что уж говорить о фри или жареной домашней картошечке, да ещё и с хлебом.

"Лучше не злоупотреблять этим овощем, а если ну очень сильно хочется, то отдайте предпочтение отварной или запечённой картошке. Но даже в таком виде её нельзя есть каждый день, иначе набор веса неминуем", — заключила собеседница Лайфа.