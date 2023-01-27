ВМФ России примет на вооружение ракеты "Циркон" надводного базирования в 2023 году

Военно-морской флот России примет на вооружение гиперзвуковые ракеты "Циркон" надводного базирования уже в 2023 году, сообщил журналистам гендиректор и генеральный конструктор Реутовского НПО машиностроения Александр Леонов.

Он также отреагировал на сообщение Минобороны РФ о том, что фрегат "Адмирал Горшков" отработал в Атлантике применение "Циркона" по морской цели на удалении более 900 километров. Леонов заметил, что это не максимальная дальность ракеты, но раскрывать точные её характеристики отказался.

"Вы знаете, я про характеристики не говорю. То, что говорят военные, подтверждаю. А более расширенно у нас не принято говорить. Но это не максимальная дальность. Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году", — сказал он.

В настоящее время, как пояснил генконструктор, идут стандартные процедуры в этой работе. "Циркон" производится серийно, и пример тому — её на вооружение получил "Адмирал Горшков". По словам Леонова, вопрос принятия ракеты на вооружение ВМФ является чисто организационным.