Песков заверил, что помилование заключённых – участников СВО проходит в соответствии с законом
В Кремле напомнили, что помилование заключённых, участвующих в специальной военной операции, проходит в соответствии с российским законодательством. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами в пятницу.
Он отметил, что существуют как открытые указы, так и с различными грифами секретности. Раскрыть подробности некоторых документов представитель Кремля отказался, но общий комментарий всё-таки дал.
"Я могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключённых осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", — сказал Песков.
Напомним, что в начале года, когда первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и покинула зону специальной военной операции, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что судимости с этих добровольцев будут сняты. В первой группе помилованных, по данным Пригожина, оказалось около двух десятков бывших заключённых.