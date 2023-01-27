Песков заверил, что помилование заключённых – участников СВО проходит в соответствии с законом

В Кремле напомнили, что помилование заключённых, участвующих в специальной военной операции, проходит в соответствии с российским законодательством. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами в пятницу.

Он отметил, что существуют как открытые указы, так и с различными грифами секретности. Раскрыть подробности некоторых документов представитель Кремля отказался, но общий комментарий всё-таки дал.

"Я могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключённых осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", — сказал Песков.