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Регион
Опубликовано 27 января 2023, 09:12

Песков заверил, что помилование заключённых – участников СВО проходит в соответствии с законом

В Кремле напомнили, что помилование заключённых, участвующих в специальной военной операции, проходит в соответствии с российским законодательством. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами в пятницу.

Он отметил, что существуют как открытые указы, так и с различными грифами секретности. Раскрыть подробности некоторых документов представитель Кремля отказался, но общий комментарий всё-таки дал.

"Я могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключённых осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", — сказал Песков.

6 бывших заключённых, которые стали героями войны в СССР
6 бывших заключённых, которые стали героями войны в СССР

Напомним, что в начале года, когда первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и покинула зону специальной военной операции, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что судимости с этих добровольцев будут сняты. В первой группе помилованных, по данным Пригожина, оказалось около двух десятков бывших заключённых.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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