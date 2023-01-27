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27 января, 09:15

Клип Shaman "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube

Клип Shaman "Исповедь" набрал более миллиона просмотров и возглавил тренды YouTube

Клип российского певца Shaman "Исповедь" за день набрал более миллиона просмотров и возглавил тренды YouTube. В общем топе ролик появился на втором месте, а среди музыкальных видео вырвался на первое.

Скриншот © YouTube

Скриншот © YouTube

В новом клипе артист появился в обновлённом образе. Он сменил причёску, которая долгое время была его отличительной особенностью, и предстал перед поклонниками с белокурой шевелюрой. Как рассказал сам певец, причиной смены его имиджа стало желание перемен.

Расторгуев назвал песню Shaman "Встанем" гимном спецоперации на Украине

Расторгуев назвал песню Shaman "Встанем" гимном спецоперации на Украине

А в декабре прошлого года артист в честь Дня Конституции выпустил клип с исполнением Государственного гимна России в оригинальной аранжировке. Впервые он исполнил его ещё летом 2022-го, когда выступал в Ялте на Дне Государственного флага. Кстати, теперь Shaman завершает каждый сольный концерт главной песней страны.

Обложка ©

YouTube / SHAMAN

Николь Вербер

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