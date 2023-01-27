Клип Shaman "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube

Клип российского певца Shaman "Исповедь" за день набрал более миллиона просмотров и возглавил тренды YouTube. В общем топе ролик появился на втором месте, а среди музыкальных видео вырвался на первое.

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В новом клипе артист появился в обновлённом образе. Он сменил причёску, которая долгое время была его отличительной особенностью, и предстал перед поклонниками с белокурой шевелюрой. Как рассказал сам певец, причиной смены его имиджа стало желание перемен.