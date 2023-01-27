Клип Shaman "Исповедь" возглавил тренды российского YouTube
Клип Shaman "Исповедь" набрал более миллиона просмотров и возглавил тренды YouTube
Клип российского певца Shaman "Исповедь" за день набрал более миллиона просмотров и возглавил тренды YouTube. В общем топе ролик появился на втором месте, а среди музыкальных видео вырвался на первое.
Скриншот © YouTube
В новом клипе артист появился в обновлённом образе. Он сменил причёску, которая долгое время была его отличительной особенностью, и предстал перед поклонниками с белокурой шевелюрой. Как рассказал сам певец, причиной смены его имиджа стало желание перемен.
А в декабре прошлого года артист в честь Дня Конституции выпустил клип с исполнением Государственного гимна России в оригинальной аранжировке. Впервые он исполнил его ещё летом 2022-го, когда выступал в Ялте на Дне Государственного флага. Кстати, теперь Shaman завершает каждый сольный концерт главной песней страны.
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YouTube / SHAMAN