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27 января, 10:19

Минздрав поддержал идею запретить вейпы

Замглавы Минздрава Камкин поддержал идею запретить вейпы

Минздрав отрицательно относится ко всему, что негативно влияет на здоровье россиян, в том числе к вейпам. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, отвечая на вопрос об отношении ведомства к идее запретить электронные сигареты.

"Мы в принципе в Минздраве относимся не очень хорошо ко всему, что может влиять на состояние здоровья, будь то сигареты, курительные смеси, алкогольная продукция, наркотическая, психотропные препараты. Поэтому ответ очевиден", — сказал Камкин на пресс-конференции по случаю запуска проекта "Профилактический щит страны".

Петербуржцев призвали сообщать по горячей линии о фактах продажи детям вейпов

Петербуржцев призвали сообщать по горячей линии о фактах продажи детям вейпов

Ранее инициативу о запрете вейпов поддержал Роспотребнадзор. Там отметили, что ведомство концептуально поддерживает любые предложения властей, направленные на сохранение здоровья граждан.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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