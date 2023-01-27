Минздрав поддержал идею запретить вейпы

Минздрав отрицательно относится ко всему, что негативно влияет на здоровье россиян, в том числе к вейпам. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, отвечая на вопрос об отношении ведомства к идее запретить электронные сигареты.

"Мы в принципе в Минздраве относимся не очень хорошо ко всему, что может влиять на состояние здоровья, будь то сигареты, курительные смеси, алкогольная продукция, наркотическая, психотропные препараты. Поэтому ответ очевиден", — сказал Камкин на пресс-конференции по случаю запуска проекта "Профилактический щит страны".