Голландия настаивает на передаче скифского золота Киеву, но произойдёт это небыстро
Генпрокурор Нидерландов Тьердем полагает, что скифское золото нужно передать Украине
Генеральный прокурор Нидерландов Теа Тьердем полагает, что скифское золото следует передать Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение, размещённое в пятницу в базе Верховного суда королевства. Инстанция рекомендует оставить в силе решение о передаче реликвии Киеву, которое было вынесено Апелляционным судом Амстердама.
Вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября, говорится в документе.
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Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал от Нидерландов передать коллекцию золота скифов ему, а не возвращать его на полуостров. Москва начала оспаривать это решение. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать скифское золото Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Там опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма. Год назад музеи Крыма направили кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Амстердама. А в мае 2022 года Мелитопольский краеведческий музей в Запорожье едва не лишился той части коллекции, которая находилась в их экспозиции: золото скифов хотели украсть и вывезти в Европу. К счастью, попытку кражи пресекли.
LIFE / Владимир Суворов