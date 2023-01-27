Голландия настаивает на передаче скифского золота Киеву, но произойдёт это небыстро

Генеральный прокурор Нидерландов Теа Тьердем полагает, что скифское золото следует передать Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение, размещённое в пятницу в базе Верховного суда королевства. Инстанция рекомендует оставить в силе решение о передаче реликвии Киеву, которое было вынесено Апелляционным судом Амстердама.