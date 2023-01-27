Отлучённый от церкви схимонах Сергий получил 7 лет колонии

Бабушкинский районный суд города Москвы добавил 3,5 года к сроку бывшего схиигумена Сергия Романова по делу об экстремизме. С учётом первого приговора он получил семь лет колонии общего режима.

Заседание в зале суда. Видео © LIFE

Сначала основателя Среднеуральского монастыря обвиняли в призывах монахинь к суициду, а позже против него возбудили ещё одно уголовное дело за разжигание религиозной ненависти. Экс-схиигумен выкладывал на YouTube видео, в которых оскорблял мусульман, иудеев, говорил про заговор евреев, а также требовал передать ему власть в стране.

"Приговором от 27 января 2023 года Николай Романов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком в пять лет шесть месяцев, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком в семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении пресс-службы суда.