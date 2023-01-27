Алиев назвал терактом нападение на Посольство Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом вооружённое нападение на посольство страны в Тегеране. Он осудил инцидент и потребовал его расследования.

"Решительно осуждаю террористический акт, совершённый сегодня против нашего посольства в Тегеране... Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима!" — написал он в своём твиттер-аккаунте.