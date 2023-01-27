Алиев назвал терактом нападение на Посольство Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом вооружённое нападение на посольство страны в Тегеране. Он осудил инцидент и потребовал его расследования.
"Решительно осуждаю террористический акт, совершённый сегодня против нашего посольства в Тегеране... Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима!" — написал он в своём твиттер-аккаунте.
Азербайджанский лидер также выразил соболезнования родным и близким охранника дипмиссии, погибшего в ходе нападения.
Напомним, о нападении на Посольство Азербайджана в Тегеране стало известно сегодня, 27 января. В ходе атаки погиб охранник диппредставительства, ещё двое ранены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство осуждает инцидент и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Свой мотив задержанный преступник объяснил личными проблемами.
ТАСС / POOL / Алексей Даничев