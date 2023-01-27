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27 января, 09:54

Алиев назвал терактом нападение на Посольство Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом вооружённое нападение на посольство страны в Тегеране. Он осудил инцидент и потребовал его расследования.

"Решительно осуждаю террористический акт, совершённый сегодня против нашего посольства в Тегеране... Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима!" — написал он в своём твиттер-аккаунте.

Азербайджанский лидер также выразил соболезнования родным и близким охранника дипмиссии, погибшего в ходе нападения.

В Сети появилось видео нападения на Посольство Азербайджана в Иране

В Сети появилось видео нападения на Посольство Азербайджана в Иране

Напомним, о нападении на Посольство Азербайджана в Тегеране стало известно сегодня, 27 января. В ходе атаки погиб охранник диппредставительства, ещё двое ранены. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство осуждает инцидент и выражает поддержку азербайджанским коллегам. Свой мотив задержанный преступник объяснил личными проблемами.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Матвей Константинов

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