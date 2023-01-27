Кремль не стал преувеличивать значение слов Нуланд о переговорах по Украине

Вашингтон не проявляет гибкости и его позиция диаметрально противоположна российской, поэтому предпосылок к переговорам по Украине пока не заметно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности Штатов смягчить санкции против Москвы при серьёзных переговорах.

"Нет, по-прежнему ничего не просматривается. Значение заявлений госпожи [Виктории] Нуланд мы совершенно не склонны преувеличивать, ничего нового сказано не было", — объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд "фактически повторила набор тезисов, который свидетельствует об отсутствии какого-то манёвра или гибкости в позиции США, которая, в свою очередь, диаметрально расходится с нашей позицией".