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27 января, 09:53

Кремль не стал преувеличивать значение слов Нуланд о переговорах по Украине

Песков заявил, что движение к переговорам по Украине не просматривается

Вашингтон не проявляет гибкости и его позиция диаметрально противоположна российской, поэтому предпосылок к переговорам по Украине пока не заметно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности Штатов смягчить санкции против Москвы при серьёзных переговорах.

"Нет, по-прежнему ничего не просматривается. Значение заявлений госпожи [Виктории] Нуланд мы совершенно не склонны преувеличивать, ничего нового сказано не было", — объяснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд "фактически повторила набор тезисов, который свидетельствует об отсутствии какого-то манёвра или гибкости в позиции США, которая, в свою очередь, диаметрально расходится с нашей позицией".

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Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Джабаров выразил раздражение и удивление из-за слов Нуланд об условиях снятия санкций. По его словам, сегодняшняя ситуация напоминает ту, когда были заключены Минские соглашения.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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