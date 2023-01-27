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27 января, 09:31

Клишас исключил переговоры с США о "смягчении" незаконных санкций

Незаконные санкции не могут быть предметом переговоров, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Так он прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о возможном смягчении санкций против РФ.

"Незаконные санкции вообще не могут быть предметом переговоров", — написал Клишас в своём телеграм-канале, ссылаясь на статью вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва.

В публикации Косачёв указал на то, что "мало кто поверит в миротворческий порыв одного из ключевых вашингтонских "ястребов" и в то, что один из творцов нынешнего киевского режима, американский "доктор Франкенштейн", будет о чём-либо говорить в ущерб созданному им "монстру".

Сенатор Клишас: Америка хочет полной капитуляции РФ в обмен на смягчение ограничений

Сенатор Клишас: Америка хочет полной капитуляции РФ в обмен на смягчение ограничений

Напомним, накануне Виктория Нуланд заявила, что США готовы смягчить санкции против России при серьёзных переговорах по Украине. Дипломат заверила, что аналогичной позиции придерживается и её прямой руководитель — госсекретарь США Энтони Блинкен.


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ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке

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